La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2025

La derrota, la interna que se reavivó y los desafíos financieros que enfrenta Kicillof

La situación económica de la provincia se agrava y las internas con La Cámpora tensionan los acuerdos necesarios para aprobar varios proyectos que necesita el gobernador, Axel Kicillof, para tener oxígeno económico

