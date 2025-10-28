Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Legislativas: mal trago para los gobernadores

Con excepción de Neuquén, donde el figueroismo se quedó en segundo lugar, ni Vidal ni Torres con Provincias Unidas y tampoco Weretilneck con JDRN pudieron hacer pie en una elección completamente marcada por un escenario polarizado, en el que LLA logró prevalecer en tres provincias y el peronismo encontró en Santa Cruz su bastión en la Patagonia

