Buenos Aires 28 de octubre de 2025 "UN SECTOR MALéFICO"

Intendente cargó contra La Cámpora y aseguró que a Axel le conviene despegarse de Máximo

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, se refirió al resultado de las elecciones legislativas. "La gente no quiere más a la Cámpora, no lo quiere más a Máximo Kirchner”, disparó el jefe comunal.

