Tras el éxito, todo depende de él

Ni Javier Milei esperaba lo del domingo. Ahora depende exclusivamente de él que su gobierno sea exitoso, que el Congreso le dé las reformas que pide y que La Libertad Avanza se potencie como fuerza política y evite quedar en el recuerdo de los tiempos como un experimento pasajero. No es fácil, porque no es fácil la psiquis del presidente. El Milei moderado tras un triunfo que lo podría haber llevado al extremo de la euforia y el Milei reflexivo de las últimas horas, convocante de la oposición dialoguista, es el que debería primar por sobre el Milei agresivo, insultante e histriónico hasta el límite que, de todos modos, evidentemente sirve para ganar elecciones.
El triunfo de La Libertad Avanza es el del presidencialismo en su máxima expresión. No importó si los candidatos eran conocidos o no, ni gravitó el narcoescándalo, y primó un voto de confianza pese a que la microeconomía sigue sin arrancar. Es un hecho inédito que la ciudadanía banque a un presidente con el bolsillo casi vacío. Pero acaba de pasar, y es demasiado reduccionista pensar que se trata de antikirchnerismo que elige cualquier cosa antes de votar opciones devenidas del Partido Justicialista, que acaba de entrar en su mayor crisis.
El éxito libertario aceleró el reloj de la bomba que hace tiempo se cierne sobre el peronismo, de la provincia de Buenos Aires en particular y del país en general. El “no me importa” de Cristina con su bailecito en el balcón presagia un kirchnerismo decidido a no retroceder, pese a que cada vez alcanza menos con los enamorados que peregrinan por San José 1111. ¿Los intendentes y Axel Kicillof, artífices del triunfo de septiembre, se animarán ahora a dar el paso definitivo? Los alcaldes se llenaron el estómago en la elección provincial y se quedaron sin apetito para esta. Tanta abulia los terminó perjudicando. Una cosa era que se achique la diferencia y otra muy distinta perder. También quedaron derrotados otros peronismos, como el cordobés, por ejemplo. Pero ese es un problema de otros que no debiera importarle al jefe de Estado.
Milei le ganó a todo y a todos. Fundamentalmente, le ganó a la sensación de “gobierno terminado” expandida después de la elección legislativa bonaerense. Su presidencia acaba de ser fortalecida donde debía ser fortalecida: en las urnas. Se especulaba mucho en la previa con los números, y soterradamente un empresario con base en el centro del país ataba hilos con la posibilidad de una Asamblea Legislativa. Operaba bajo el sueño de Juan Schiaretti, otro de los grandes derrotados de esta semana. No habrá Asamblea ni Schiaretti interino. Ahora, Javier Milei tiene un Congreso donde conseguir el quórum le será más fácil, pero siempre y cuando tenga la muñeca necesaria para cerrar acuerdos que le permitan sacar las reformas que pretende. Quizá ya no lo necesite tanto a Macri, pero sí a los gobernadores y deberá conciliar con los de Provincias Unidas, a los que también les pegó una trompada electoral. El próximo gabinete debe ir en ese sentido y no caer en tropiezos como los del juez Ariel Lijo.
Milei renovó el crédito de la gente, y sólo podrá soñar con la reelección si la economía repunta. No lo volverán a votar con los bolsillos vacíos. Tiene un Congreso al alcance de la mano si lo trabaja bien. Tiene la ayuda incondicional y un inminente acuerdo comercial con Estados Unidos. El éxito o el fracaso dependen exclusivamente de él y del dominio de sus impulsos, que podrían regresar con su histrionismo para el próximo turno electoral, no antes. ¿Podrá?.
Tiempo para armar el equipo
En una de sus primeras entrevistas después de la victoria, Milei le dijo a Antonio Laje que “el gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, a la luz de las alianzas que tengo que buscar” para alcanzar las reformas estructurales. Por eso, se tomará unos días y lo anunciará en paralelo o poco antes del recambio legislativo.
“Lo importante es conseguir las reformas, el instrumento es el nuevo gabinete y lo tengo que armar en ese sentido”, dijo el presidente, a la vez que sostuvo que él estará al frente de esa mesa para alcanzar “las reformas que me comprometí con los argentinos”.
También aceptó que fue inesperado para ellos el triunfo en la provincia de Buenos Aires: “¿En la cabeza de quién estaba que pudiéramos ganar la Provincia? Eso reconfigura la estructura política”, confesó. Es uno de los motivos por los que extendió la decisión del nuevo gabinete. Algunos que se percibían fuera del gobierno o corridos de sus lugares terminaron fortalecidos con la elección y tuvieron centralidad el domingo, como Karina Milei y Guillermo Francos, quien anunció la victoria.
Otro triunfo que se anota el presidente
Aceptada por la ciudadanía por su simpleza y velocidad, la Boleta Únida de Papel (BUP) tuvo un éxito rotundo en su primera experiencia, que fue altamente celebrado por el Gobierno en general y por Milei en particular. Voces peronistas se expresaron en contra con no más argumentos que el costo. Sin embargo, la transparencia de la BUP empuja a que sea impulsada en todos los estados, aunque habrá que ver si no es engorrosa con muchas categorías. Por lo pronto, al Gobierno le sirve para sembrar dudas sobre el sistema bonaerense que le “garantiza“ éxito al peronismo.