Tras el éxito, todo depende de él

Ni Javier Milei esperaba lo del domingo. Ahora depende exclusivamente de él que su gobierno sea exitoso, que el Congreso le dé las reformas que pide y que La Libertad Avanza se potencie como fuerza política y evite quedar en el recuerdo de los tiempos como un experimento pasajero.

