27 de octubre de 2025
LA PEGARON
¿Bola de cristal?: la encuestadora que acertó el resultado del domingo
El batacazo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires fue sorpresivo, pero no para todos. La consultora DC acertó el caudal de votos que obtendría la fuerza libertaria y también el orden de los partidos en porcentaje de sufragios, con una notable precisión.
El resultado de los comicios legislativos del domingo, con batacazo de La Libertad Avanza (LLA), fue sorpresivo para muchos, pero, evidentemente, no para todos.
Ciertamente, no lo fue para DC Consultora, la encuestadora comandada por Aníbal Urios, que en sus últimos pronósticos vaticinó con notable precisión la victoria del espacio libertario fundado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y también el orden de los principales frentes en cantidad de votos.
La consultora pronosticaba en su última encuesta, realizada entre el 19 y el 21 de octubre, que LLA obtendría un 41,2% de los votos, un número muy cercano al que obtuvo tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, donde el porcentaje de sufragios para el espacio violeta fue de 41,45.
A la alianza peronista Fuerza Patria, la encuestadora de Urios le asignaba un 34,9% de intención de voto, y ubicaba al Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) en tercer lugar con un 4,9%, un porcentaje que coincide bastante con el 5,04% obtenido por la lista de Nicolás del Caño y Romina del Plá en la provincia de Buenos Aires, aunque allí el peronismo sumó casi 41% (se quedó en 40,91% con un 99% de las mesas escrutadas).
DC Consultora también pronosticó la mala performance de Provincias Unidas, fuerza a la que ubicó debajo del FITU.
La compañía venía dando cuenta de una mayor intención de voto para LLA que para Fuerza Patria, más allá de la contundente victoria del peronismo por sobre los libertarios en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.