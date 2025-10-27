Volver | La Tecla Nacionales 27 de octubre de 2025 DÍA FAVORABLE

Mercados argentinos consolidan euforia post-electoral: Merval sube, bala el riesgo y dólar estable

Tras el arrollador triunfo de La Libertad Avanza (LLA) con un 40,66% de los votos nacionales y victorias en 16 provincias claves , los mercados argentinos extendieron la celebración en una jornada de consolidación.

