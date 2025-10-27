Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2025 CARLOS CURESTIS

“La presencia de la Libertad Avanza en los 24 distritos fue fundamental para el triunfo”

El Senador provincial atribuyó la victoria a la construcción política. Destacó también haberle ganado al intendente Fernando Gray en Esteban Echeverría.

