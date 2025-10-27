27 de octubre de 2025
CARLOS CURESTIS
“La presencia de la Libertad Avanza en los 24 distritos fue fundamental para el triunfo”
El Senador provincial atribuyó la victoria a la construcción política. Destacó también haberle ganado al intendente Fernando Gray en Esteban Echeverría.
El Presidente del bloque de la Libertad Avanza en el Senado en la provincia, Carlos Curestis, celebró el triunfo del oficialismo en todo el país y particularmente en su distrito, Esteban Echeverría donde le ganó al intendente Fernando Gray.
“Es un triunfo histórico que deja en claro una cosa: la gente apoya y cree que la Libertad Avanza es el camino para terminar con tantos años de decadencia”, aseguró Curestis. “Ganamos en todo el país y eso fue gracias a la presencia territorial en los 24 distritos del país. Vamos a tener una cantidad de diputados y senadores muy importantes para defender la gestión de Javier Milei y avanzar con la agenda de reformas que la Argentina necesita”, agregó.
Por otro lado, Curestis destacó que en su distrito, Esteban Echeverría, la Libertad Avanza le ganó al intendente Fernando Gray. “Descontamos una diferencia impresionante. Tenemos un gran equipo para pelear por la intendencia en 2027”, señaló.
Asimismo, el propio armador bonaerense agradeció a los miles de fiscales que defendieron los votos de la Libertad Avanza y a toda la militancia por el trabajo hecho en la campaña. “Tenemos una militancia muy comprometida que está dispuesta a todo con tal de defender las ideas de la libertad”.
Por último, Curestis vaticinó: “Ahora empieza otra etapa. Vamos por las reformas que hacen falta para que la Argentina termine con tantos años de decadencia”.