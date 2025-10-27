Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Diferencia ajustada: en qué distritos la elección del domingo fue más pareja

Laprida fue el caso más resonante, donde La Libertad Avanza ganó por tan solo un voto. En más de veinte municipios la diferencia entre los libertarios y Fuerza Patria fue menor a cinco puntos

Compartir