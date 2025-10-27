27 de octubre de 2025
Efecto derrota: el gobernador Vidal pidió la renuncia de todo su gabinete
Tras obtener el tercer lugar en las elecciones de ayer, Claudio Vidal, pidió esta mañana la renuncia a todo su equipo para evaluar la situación y reformular la estrategia de gestión de cara a lo que viene
La derrota en las urnas se siente con fuerza en la provincia de Santa Cruz, donde el gobernador Claudio Vidal, reconoció que el tercer lugar obtenido complica su gestión y decidió dar un golpe de efecto al pedir la renuncia de todo su Gabinete.
El mandatario santacruceño pidió a su equipo de ministros que presentaran sus dimisiones a disposición, con el propósito de realizar una evaluación exhaustiva luego del revés en las urnas.
Esta iniciativa se percibe como un gesto de autocrítica y una potencial reorganización en el Ejecutivo provincial.
Los resultados de los comicios legislativos generaron un contexto desfavorable para el oficialismo local, lo que avivó las tensiones internas en el gobierno. Además Vidal llevó de primer candidato justamente a uno de sus hombres fuertes, el jefe de Gabinete, Daniel Alvarez.
En Santa Cruz se impuso Fuerza Patria con el 32, 10% de los votos, en segundo lugar quedó el 31,66% quedó la Libertad Avanza y mucho más lejos con el 15,47% quedó el oficialismo provincial.
Ahora, Vidal examinará quiénes seguirán en sus roles y quiénes serán reemplazados durante los dos años restantes de su mandato.La decisión apunta a "reorientar el camino" y "reforzar el equipo" ante la segunda etapa de la gestión.