Efecto derrota: el gobernador Vidal pidió la renuncia de todo su gabinete

Tras obtener el tercer lugar en las elecciones de ayer, Claudio Vidal, pidió esta mañana la renuncia a todo su equipo para evaluar la situación y reformular la estrategia de gestión de cara a lo que viene

