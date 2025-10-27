Apps
Lunes, 27 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
27 de octubre de 2025
LA TECLA PATAGONIA

Efecto derrota: el gobernador Vidal pidió la renuncia de todo su gabinete

Tras obtener el tercer lugar en las elecciones de ayer, Claudio Vidal, pidió esta mañana la renuncia a todo su equipo para evaluar la situación y reformular la estrategia de gestión de cara a lo que viene

Efecto derrota: el gobernador Vidal pidió la renuncia de todo su gabinete
Compartir

La derrota en las urnas se siente con fuerza en la provincia de Santa Cruz, donde el gobernador Claudio Vidal, reconoció que el tercer lugar obtenido complica su gestión y decidió dar un golpe de efecto al pedir la renuncia de todo su Gabinete. 

El mandatario santacruceño pidió a su equipo de ministros que presentaran sus dimisiones a disposición, con el propósito de realizar una evaluación exhaustiva luego del revés en las urnas.

Esta iniciativa se percibe como un gesto de autocrítica y una potencial reorganización en el Ejecutivo provincial.

Los resultados de los comicios legislativos generaron un contexto desfavorable para el oficialismo local, lo que avivó las tensiones internas en el gobierno. Además Vidal llevó de primer candidato justamente a uno de sus hombres fuertes, el jefe de Gabinete,  Daniel Alvarez. 

En Santa Cruz se impuso Fuerza Patria con el 32, 10% de los votos, en segundo lugar quedó el 31,66% quedó la Libertad Avanza y mucho más lejos con el 15,47% quedó el oficialismo provincial. 

Ahora, Vidal examinará quiénes seguirán en sus roles y quiénes serán reemplazados durante los dos años restantes de su mandato.La decisión apunta a "reorientar el camino" y "reforzar el equipo" ante la segunda etapa de la gestión.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

NUEVOS DESAFíOS

Las reformas que vienen en el nuevo Congreso con empoderamiento libertario

La Libertad Avanza celebró anoche una victoria contundente en todo el país logrando reconfingurar el tablero en ambas cámaras donde estará mucho más holgada para avanzar con los cambios estructurales propuestos por el presidente, Javier Milei. Qué cambios se vienen

NOTICIAS MÁS VISTAS

Cristina y La Cámpora atan al peronismo al pasado: la derrota en Buenos Aires exige un cambio urgente

El kicillofismo respondió y apuntó contra La Cámpora por “limpiarse el traste” con los intendentes

Marcelo Tinelli destrozó a Cristina Fernández tras los resultados de las elecciones

Las reformas que vienen en el nuevo Congreso con empoderamiento libertario

Segunda y Cuarta Sección: La Libertad Avanza se quedó con el corazón del interior

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET