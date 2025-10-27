Milei se tomará "algo de tiempo" y los cambios en el gabinete entran en suspenso
Luego del respaldo de la ciudadanía en las urnas, el jefe de Estado dijo que elegirá una estructura que le permita negociar con la oposición no kirchnerista para avanzar con nuevas reformas. De esta manera, no habrá cambios en el “Triángulo de Hierro”.
Compartir
Luego de ganar las elecciones nacionales legislativas 2025, el presidente Javier Milei anticipó que se tomará “algo de tiempo” para definir a los dirigentes que conformarán su nuevo gabinete de ministros.
“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, aseguró Milei en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.
Y desarrolló: “¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos".
Uno de los nombres que sonaba para integrar el gabinete nacional era Guillermo Montenegro, por ahora, en pausa. Aunque su nombre sonaba para integrarse al equipo de Javier Milei tras el triunfo electoral, el propio Presidente enfrió cualquier movimiento inmediato y dejó en claro que los cambios llegarán recién después del 10 de diciembre, cuando se configure el nuevo Congreso.
En una entrevista con Antonio Laje en A24, Milei fue directo: “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas.” De esta manera, cualquier decisión sobre nuevos ingresos —incluido el futuro político de Montenegro— quedó atada al reordenamiento legislativo.
Milei insistió en que no habrá anuncios antes del recambio parlamentario. “El instrumento para eso es el nuevo gabinete. ¿En la cabeza de quién estaba que pudiésemos ganar la provincia de Buenos Aires? Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes, no estamos entendiendo nada.”
El Presidente remarcó que tiene margen hasta el recambio institucional: “La Cámara cambia el 10 de diciembre. Algo de tiempo tengo.” Y evitó dar nombres de posibles ministros: “Dar esas definiciones implica que van a ir a arruinarle la vida antes de asumir. Los que están definidos están definidos y lo saben.”
También abrió la puerta a sumar dirigentes de otros espacios: “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023.”
Con ese panorama, el futuro en el gobierno nacional de Montenegro —intendente y senador provincial electo— queda en stand by. Por ahora seguirá en Mar del Plata al menos hasta fin de año, ya sea para asumir en la Legislatura bonaerense o esperar una definición concreta desde la Casa Rosada.