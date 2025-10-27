Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2025 DANZA DE NOMBRES

Milei se tomará "algo de tiempo" y los cambios en el gabinete entran en suspenso

Luego del respaldo de la ciudadanía en las urnas, el jefe de Estado dijo que elegirá una estructura que le permita negociar con la oposición no kirchnerista para avanzar con nuevas reformas. De esta manera, no habrá cambios en el “Triángulo de Hierro”.

