La Libertad Avanza arrasó en la Ciudad: Fuerza Patria quedó muy atrás

Con la Boleta Única de Papel como novedad, La Libertad Avanza arrasó en la Ciudad de Buenos Aires y se quedó con la mayoría de las bancas en juego. El oficialismo de Fuerza Patria quedó relegado a un segundo lugar muy por debajo
Este domingo 26 de octubre, se desarrollaron elecciones claves en todo el país, marcadas por la implementación inédita de la Boleta Única de Papel (BUP), un nuevo sistema que buscó mayor transparencia y agilidad en el proceso electoral. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el electorado eligió 13 diputados nacionales y 3 senadores nacionales, en una jornada donde el mapa porteño se tiñó completamente de violeta.
A diferencia de las elecciones del pasado mes de mayo, en las que el oficialismo de Fuerza Patria había logrado retener algunas comunas, esta vez todas las comunas de la Ciudad votaron mayoritariamente por La Libertad Avanza (LLA), consolidando la tendencia libertaria que se repitió en buena parte del país.
Según los datos oficiales, en la categoría de diputados nacionales, La Libertad Avanza obtuvo el 47,3% de los votos, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 26,9%. En la categoría de senadores nacionales, el espacio liderado por los libertarios logró el 50,2%, frente al 30,6% del oficialismo.
En CABA, además de elegir representantes locales, se definieron 13 bancas de diputados y 3 de senadores nacionales, en conjunto con otras siete jurisdicciones del país que también renovaron sus representantes en la Cámara Alta.
Diputados electos
Con el 47,3% de los votos, La Libertad Avanza logró 7 de las 13 bancas en disputa. Ingresarán al Congreso:
Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri y Andrés Leone.
Fuerza Patria, con el 26,97%, consiguió 4 bancas que ocuparán Itai Hagman, Raquel Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora.
Por su parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), con el 9,11%, retuvo una banca, que será ocupada por Myriam Bregman.
Senadores electos
En la categoría de Senadores nacionales, La Libertad Avanza obtuvo una victoria contundente con el 50,32%, lo que le permitirá incorporar a la Cámara Alta a Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.
Fuerza Patria, que alcanzó el 30,63%, retuvo un escaño que será ocupado por Mariano Recalde.
Con estos resultados, La Libertad Avanza se consolida como la principal fuerza política de la Ciudad de Buenos Aires, marcando un cambio estructural en el mapa porteño y un golpe directo al histórico dominio del oficialismo en la capital del país.