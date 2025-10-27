Volver | La Tecla Nacionales 27 de octubre de 2025 REVISTA QUé

La Libertad Avanza arrasó en la Ciudad: Fuerza Patria quedó muy atrás

Con la Boleta Única de Papel como novedad, La Libertad Avanza arrasó en la Ciudad de Buenos Aires y se quedó con la mayoría de las bancas en juego. El oficialismo de Fuerza Patria quedó relegado a un segundo lugar muy por debajo

Compartir