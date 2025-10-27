Volver | La Tecla Nacionales 27 de octubre de 2025 JUSTICIA

Sobreseyeron a Cristian Graf en la causa de desaparición de Diego Fernández Lima

El hombre se había convertido en el principal sospechoso ya que el cuerpo apareció en su vivienda y, tras la identificación, se descubrió que él y Fernández Lima fueron compañeros en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°6 Almirante Brown.

