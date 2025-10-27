Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de octubre de 2025 ANALISIS

Cristina y La Cámpora atan al peronismo al pasado: la derrota en Buenos Aires exige un cambio urgente

La paliza en la provincia obliga a redefinir los liderazgos y las conducciones. El "miedo kuka" prevaleció y en el corazón del PJ hubo un voto castigo al kirchnerismo duro y a la figura de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Los desafíos que vienen y la batalla que deberá librar Axel Kicillof

Compartir