La Plata cambió de rumbo: triunfo liberal y retroceso del oficialismo

|
|
Fuerza / Alianza
|
Votos
|
%
|
La Libertad Avanza
|
173.880
|
44,14%
|
Fuerza Patria
|
153.163
|
38,88%
|
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad
|
21.472
|
5,45%
|
Provincias Unidas
|
12.296
|
3,12%
|
Propuesta Federal para el Cambio
|
9.361
|
2,37%
|
Partido Nuevo Buenos Aires
|
4.192
|
1,06%
|
Coalición Cívica - A.R.I.
|
4.054
|
1,02%
|
Frente Patriota Federal
|
3.250
|
0,82%
|
Potencia
|
3.031
|
0,76%
|
Proyecto Sur
|
2.243
|
0,56%
|
Avanzada Socialista
|
1.824
|
0,46%
|
Unión Liberal
|
1.634
|
0,41%
|
Unión Federal
|
1.622
|
0,41%
|
Nuevos Aires
|
1.265
|
0,32%
|
Liber.Ar
|
584
|
0,14%