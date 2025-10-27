Volver | La Tecla Nacionales 27 de octubre de 2025 ALIANZA

"El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: Trump felicitó a Milei por la victoria electoral

Tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza, el mandatario de Estados Unidos felicitó al Presidente: “¡Está haciendo un trabajo excelente!”. Por su parte, el libertario le agradeció al republicano por la confianza y lo definió como un “gran amigo de la República Argentina”.

