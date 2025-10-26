26 de octubre de 2025
DISCURSO
“Ni miedo ni resignación”: Kicillof llamó a redoblar la militancia tras la derrota
El gobernador bonaerense valoró la participación ciudadana y destacó el papel de la militancia tras los resultados ajustados de las elecciones legislativas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó un discurso ante la militancia de Fuerza Patria luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza se impuso en tierras bonaerenses. Pese al resultado, Kicillof destacó que el frente logró renovar las 15 bancas que tenía en juego y sumar una más, alcanzando 16 diputados nacionales.
“Quiero empezar agradeciendo al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que dio hoy un enorme ejemplo cívico y de democracia. Se votó en paz, con participación y compromiso”, afirmó el mandatario, rodeado de los principales candidatos del espacio. También expresó su reconocimiento a los intendentes, sindicatos, organizaciones políticas y movimientos sociales que acompañaron la campaña.
Kicillof dedicó un párrafo especial a Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “injustamente presa”, lo que generó una ovación entre los presentes. “Cristina debería estar acá. Le agradecemos su ejemplo, su compromiso y su guía permanente”, señaló.
En otro tramo de su discurso, el gobernador resaltó el trabajo de la militancia durante la campaña: “Agradezco el esfuerzo, la comprensión y la generosidad de todos los que caminaron la provincia para defender nuestras convicciones y nuestras ideas”.
Por otra parte, Kicillof llamó a “seguir defendiendo a la provincia de Buenos Aires” y subrayó que Fuerza Patria “seguirá representando al pueblo en el Congreso, con la misma fuerza y compromiso”. “Los resultados son ajustados, pero nos dejan una gran responsabilidad: cuidar lo que logramos y seguir luchando por los bonaerenses”.
Asimismo, lanzó un duro mensaje al presidente Javier Milei tras los resultados de las elecciones legislativas. En un discurso encendido, Kicillof sostuvo que el Gobierno nacional “se equivoca si festeja” un resultado donde “seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen”.
El mandatario bonaerense advirtió sobre la grave situación económica y social que atraviesa el país: “Se han perdido empleos, cae la actividad, cierran empresas todos los días y los más vulnerables sufren cada vez más”. En ese contexto, criticó el reciente viaje de Milei a Estados Unidos en busca de apoyo financiero: “El Gobierno se fue a pedir auxilio a Trump y a los fondos de inversión. Quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia. Si vinieron a la Argentina, es para llevarse un lucro”.
Kicillof sostuvo que el oficialismo nacional tiene “más responsabilidad que nunca” y advirtió que “mañana seguirán atentando contra la educación y la salud pública”, remarcando que “la situación del pueblo no va a mejorar ni un milímetro mientras sigan con las mismas políticas”. A su vez, trazó una línea divisoria entre los proyectos en pugna: “En la Argentina hay dos modelos distintos. Ante esta gravedad, el peronismo bonaerense va a redoblar los esfuerzos para cuidar a nuestra gente”.
El gobernador llamó a mantener la organización y el compromiso militante frente al escenario adverso: “Ni miedo, ni tristeza, ni resignación. Más trabajo, más militancia y más fuerza. Tenemos la tarea de cuidar y defender a quienes sufren, a los jubilados, a los trabajadores, a la industria nacional”.
Finalmente, Kicillof reafirmó su convicción de construir una alternativa política frente al rumbo económico del Gobierno libertario: “La patria no se vende. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo. Tenemos que demostrar que hay otro camino, que vale la pena trabajar por la justicia social y por una Argentina que decida su destino sin sometimiento a potencias extranjeras”.