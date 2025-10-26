Apps
Del Caño se va al congreso y la Izquierda cambiará un diputado en la Legislatura

El FIT ganó 2 bancas en la Cámara de Diputados, y una de ellas es de Nicolás del Caño, que había sido electo en septiembre como diputado provincial por la Tercera sección. Lo reemplaza alguien que conoce bien el recinto de la Legislatura bonaerense.

Icolás del Caño y Mónica Leticia Schlotthauer fueron electos diputados provinciales por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) en las elecciones del 7 de septiembre, por la Tercera sección electoral. Pero ahora, Del Caño, junto a Romina Del Pla, fueron electos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Es incompatible ocupar las dos bancas, por lo tanto, Del Caño deberá optar. Se quedará en el Congreso nacional y en la Legislatura bonaerense asumirá Chistian Carlos Hernán Castillo.
Castillo es sociólogo, y docente universitario y en 1988 fundó del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), espacio político que integra hasta la actualidad y que forma parte del FIT-U.

En 2013 encabezó la lista del Frente de Izquierda por la Tercera sección electoral y accedió a una banca. En 2023, es candidato a diputado nacional de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, y resultó electo, siendo el único que logró entrar por dicha fuerza. Ene l esquema de renuncias que tiene el FIT-U, Castillo dejará su banca en el Congreso y la tomará en la Legislatura. 
 

