Buenos Aires 26 de octubre de 2025

Del Caño se va al congreso y la Izquierda cambiará un diputado en la Legislatura

El FIT ganó 2 bancas en la Cámara de Diputados, y una de ellas es de Nicolás del Caño, que había sido electo en septiembre como diputado provincial por la Tercera sección. Lo reemplaza alguien que conoce bien el recinto de la Legislatura bonaerense.

