26 de octubre de 2025
FRACASO LOCAL
Eran pocos… y no entró ninguno
Varios intendentes que se presentaron como candidatos legislativos no lograron imponerse en sus distritos. La Libertad Avanza se impuso con claridad en casi todos los casos.
En una elección marcada por el avance libertario, varios intendentes que buscaron una banca legislativa no lograron imponerse en sus propios distritos. Los resultados dejaron a La Libertad Avanza (LLA) como fuerza dominante, mientras que referentes locales quedaron relegados a terceros puestos o fuera de competencia.
En Magdalena, el intendente Lisandro Hourcade, candidato por la Coalición Cívica - ARI, obtuvo apenas el 7,93 % de los votos (857 sufragios), muy por debajo de La Libertad Avanza (43,21 %, 4.670 votos) y Fuerza Patria (33,32 %, 3.601 votos).
Una situación similar se registró en Esteban Echeverría, donde el distanciamiento de Fernando Gray de la lista de Fuerza Patria le pasó factura: su espacio quedó tercero, con el 21,09 % de los votos (34.269), detrás de La Libertad Avanza (36,11 %, 58.655 votos) y Fuerza Patria (27,77 %, 45.114 votos).
En Rojas, el intendente Román Bouvier tampoco logró imponerse en su distrito. La Libertad Avanza encabezó la elección con el 46,96 % (6.153 votos), seguida por Fuerza Patria (31,43 %, 4.118 votos), mientras que la Coalición Cívica - ARI apenas alcanzó el 4,39 % (576 votos).
Los resultados confirman una fuerte reconfiguración del mapa político local, donde los liderazgos territoriales tradicionales quedaron opacados por el empuje libertario y el voto de castigo hacia las estructuras políticas históricas.