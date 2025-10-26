Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2025 LEGISLATIVAS 2025

La polarización le pegó duro a los gobernadores que ya piensan en la remontada

Rolando Figueroa en Neuquén, Alberto Weretilneck en Río Negro, Ignacio Torres en Chubut y Claudio Vidal en Santa Cruz perdieron en sus provincias y quedaron en desventaja frente a la polarización de la elección. Con matices, los mandatarios intentarán blindar sus gestiones

