26 de octubre de 2025
FESTEJO AGRIO

Pese a la derrota de Fuerza Patria, Cristina no se perdió el baile en el balcón

La expresidenta saludó sonriente desde su domicilio en Constitución, aunque la celebración duró poco: los resultados confirmaron la derrota de su espacio político.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esperó los resultados de las elecciones legislativas en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Cerca de las 21.45, salió al balcón para saludar a los militantes que se habían concentrado en la calle. Sonriente y distendida, incluso bailó unos instantes al ritmo de la murga que animaba la vigilia, aunque se retiró tras apenas nueve minutos.

A esa altura, los seguidores de Fuerza Patria ya conocían los datos que confirmaban la derrota del espacio frente a La Libertad Avanza (LLA). El ánimo entre los presentes se tornó sombrío, y los cánticos y la música se apagaron antes de que se difundieran los primeros resultados oficiales.

Cristina Kirchner había tenido durante la campaña un rol central en la interna peronista, al recibir en su domicilio a Jorge Taiana y Mariano Recalde, los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Su aparición pública anoche fue breve y sin declaraciones.

Las luces del departamento permanecieron apagadas hasta las 21.39, momento en que los militantes comenzaron a percibir el desenlace adverso. Minutos después, la expresidenta salió al balcón, saludó y volvió a ingresar, mientras el clima en la calle se tornaba cada vez más silencioso.

Durante la jornada electoral, Máximo Kirchner también estuvo presente en el departamento de Constitución, acompañando a su madre, aunque por la noche viajó a La Plata tras conocerse la tendencia definitiva de los comicios.

