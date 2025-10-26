Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2025 FESTEJO AGRIO

Pese a la derrota de Fuerza Patria, Cristina no se perdió el baile en el balcón

La expresidenta saludó sonriente desde su domicilio en Constitución, aunque la celebración duró poco: los resultados confirmaron la derrota de su espacio político.

