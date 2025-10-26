Apps
Domingo, 26 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
26 de octubre de 2025
TRAS LA VICTORIA

Exultante, Milei dijo que los argentinos “le dijeron basta al populismo”

El Presidente dijo que la elección fue “maravillosa” y constituyó una “bisagra” en su gobierno, y que “el pueblo argentino ha decidido dejar atrás cien años de decadencia”. Destacó que ahora LLA contará con 101 diputados y 20 senadores.

Exultante, Milei dijo que los argentinos “le dijeron basta al populismo”
Compartir

El presidente de la Nación, Javier Milei, dijo esta noche que acaba de tener lugar una “maravillosa elección” y que constituyó “una bisagra” para su gobierno.

“¡Si vieras qué linda está la Argentina y qué lindo le queda el violeta!”, dijo Milei, en referencia al color que identifica al partido que fundó y que lo llevó al gobierno, La Libertad Avanza (LLA).

“El pueblo argentino ha decidido dejar atrás cien años de decadencia”, enfatizó el Presidente.

El oficialismo contará ahora con 101 diputados y 20 senadores nacionales, con lo que queda en una mejor posición para avanzar en los proyectos del oficialismo, pero, de todas maneras, Milei dijo que llamará a los gobernadores con representación legislativa a discutir “acuerdos básicos”.

“Ahora sí, podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta”, destacó el mandatario.

“Y no sólo eso: ¡le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo!”, exclamó.

“Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”, dijo el Presidente. “Los argentinos le dijeron basta al populismo: ¡populismo nunca más!”

Milei subrayó la implementación de la boleta única de papel (BUP), que, según dijo, “termina con la trampa” y permite un proceso “transparente”.

“Quiero celebrar la implementación de la BUP, que fue un éxito en todo el país y que mejora notablemente el sistema democrático”, dijo Milei.

El mandatario les agradeció a todos los ministros de su gobierno y también al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al asesor Santiago Caputo, sin cargo formal, pero con un peso decisivo en el círculo decisorio de la administración libertaria.

También agradeció al excanciller Gerardo Werthein, y calificó como “un coloso” a su sucesor, Pablo Quirno.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

RESULTADOS NACIONALES

Milei arrasó en las legislativas y consolida el poder de La Libertad Avanza

Con el 40,84% de los votos, el oficialismo se impuso a nivel nacional y amplía su mayoría en el Congreso. El resultado refuerza la agenda de ajuste y reformas del presidente en un clima de fuerte polarización y baja participación.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“CFK tenía razón”: La Cámpora ya empezó a cuestionar a Kicillof por el desdoblamiento

Hasta el tanque le dijo basta: Milei votó pero en el camino tuvo que parar a cargar nafta

Elecciones: cuántos fiscales podrán tener los partidos en cada mesa de votación

Massa: “El primer resultado que hay que mirar es la Provincia de Buenos Aires”

Cerradas las urnas, cómo es el paso a paso para el conteo de votos con la BUP

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET