26 de octubre de 2025
TRAS LA VICTORIA
Exultante, Milei dijo que los argentinos “le dijeron basta al populismo”
El Presidente dijo que la elección fue “maravillosa” y constituyó una “bisagra” en su gobierno, y que “el pueblo argentino ha decidido dejar atrás cien años de decadencia”. Destacó que ahora LLA contará con 101 diputados y 20 senadores.
El presidente de la Nación, Javier Milei, dijo esta noche que acaba de tener lugar una “maravillosa elección” y que constituyó “una bisagra” para su gobierno.
“¡Si vieras qué linda está la Argentina y qué lindo le queda el violeta!”, dijo Milei, en referencia al color que identifica al partido que fundó y que lo llevó al gobierno, La Libertad Avanza (LLA).
“El pueblo argentino ha decidido dejar atrás cien años de decadencia”, enfatizó el Presidente.
El oficialismo contará ahora con 101 diputados y 20 senadores nacionales, con lo que queda en una mejor posición para avanzar en los proyectos del oficialismo, pero, de todas maneras, Milei dijo que llamará a los gobernadores con representación legislativa a discutir “acuerdos básicos”.
“Ahora sí, podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta”, destacó el mandatario.
“Y no sólo eso: ¡le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo!”, exclamó.
“Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”, dijo el Presidente. “Los argentinos le dijeron basta al populismo: ¡populismo nunca más!”
Milei subrayó la implementación de la boleta única de papel (BUP), que, según dijo, “termina con la trampa” y permite un proceso “transparente”.
“Quiero celebrar la implementación de la BUP, que fue un éxito en todo el país y que mejora notablemente el sistema democrático”, dijo Milei.
El mandatario les agradeció a todos los ministros de su gobierno y también al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al asesor Santiago Caputo, sin cargo formal, pero con un peso decisivo en el círculo decisorio de la administración libertaria.
También agradeció al excanciller Gerardo Werthein, y calificó como “un coloso” a su sucesor, Pablo Quirno.