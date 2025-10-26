Ganadores y perdedores en las rendijas de la grieta bonaerense

TRAS LA VICTORIA

Exultante, Milei dijo que los argentinos “le dijeron basta al populismo” El Presidente dijo que la elección fue “maravillosa” y constituyó una “bisagra” en su gobierno, y que “el pueblo argentino ha decidido dejar atrás cien años de decadencia”. Destacó que ahora LLA contará con 101 diputados y 20 senadores.