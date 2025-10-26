Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2025 RESULTADOS NACIONALES

Milei arrasó en las legislativas y consolida el poder libertario en las provincias

Con el 40,84% de los votos, el oficialismo se impuso a nivel nacional y amplía su mayoría en el Congreso. El resultado refuerza la agenda de ajuste y reformas del presidente en un clima de fuerte polarización y baja participación.

Compartir