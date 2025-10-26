Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2025 PRIMEROS DATOS OFICIALES

Francos: “Demoramos los datos para dar los resultados del 100% de los votos”

El jefe de Gabinete pidió paciencia para dar a conocer el resultado final provisorio de los resultados. Corrigió los datos de participación, que fue del 67,65 por ciento con el 90,88% de los votos computados.

