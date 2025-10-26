Apps
PRIMEROS DATOS OFICIALES

Francos: “Demoramos los datos para dar los resultados del 100% de los votos”

El jefe de Gabinete pidió paciencia para dar a conocer el resultado final provisorio de los resultados. Corrigió los datos de participación, que fue del 67,65 por ciento con el 90,88% de los votos computados.

Francos: "Demoramos los datos para dar los resultados del 100% de los votos"
El jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Guillermo Francos, aseguró que la demora en publicar los resultados definitivos de los comicios nacionales realizados hoy se debe al deseo de dar el 100% de los datos finales.

Además, destacó que “estamos viviendo un hecho histórico”, en referencia al estreno de la Boleta Única de Papel (BUP), que demostró una eficiencia y rapidez espectacular.

Francos explicó que la participación, con el 90,88% de los votos computados, fue del 67,65%, agradeciendo a la ciudadanía “que hoy volvió a expresarse con responsabilidad”.

Y añadió: “Ha sido una jornada ejemplar en todo el territorio nacional”.
 

