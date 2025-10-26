26 de octubre de 2025
“CFK tenía razón”: La Cámpora ya empezó a cuestionar a Kicillof por el desdoblamiento
Tras conocerse los resultados de las elecciones de octubre, creció el rechazo con el Gobernador por desdoblar la elección y la poca campaña entre septiembre y octubre.
El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales del 26 de octubre agiganta la interna dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En septiembre, el peronismo se impuso por más de trece puntos ante La Libertad Avanza. En esta contienda la diferencia se redujo drásticamente y el oficialismo nacional quedó mejor parado de cara a los próximos dos años de gestión de Javier Milei.
En el peronismo bonaerense hubo una gran discusión sobre el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses. Desde el Movimiento Derecho al Futuro fueron contundentes al respaldar al Gobernador con esta decisión, mientras que el kirchnerismo duro respaldó la postura de Cristina Fernández de Kirchner, quien prefería que las elecciones nacionales y provinciales fueran en conjunto.
Entre septiembre y octubre el peronismo bajó muchísimo su intensidad en la campaña electoral. Si bien los dirigentes realizaron las recorridas habituales, hubo pocas mesas desplegadas por la militancia y hubo críticas por el poco movimiento de los intendentes en los territorios.
Previo a conocerse los resultados, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, hizo eco de esta situación y cuestionó al Gobernador, sin nombrarlo, por llevar adelante el desdoblamiento.
Según indicaron desde la municipalidad de Quilmes, Fuerza Patria se impuso en la elección superando el 47 por ciento de votos, “con una diferencia cercana al 10 por ciento respecto a la segunda fuerza”, según indicaron.
Pocos minutos antes de conocerse los resultados oficiales, la intendenta Mayra Mendoza sentenció: “Gracias #Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador”.
“El conurbano va a salvar a La Patria y @CFKArgentina tenía razón (no importa cuando leas esto). A seguir: Con el corazón, y siempre para adelante.”, añadió la intendenta quilmeña con una fuerte chicana a Kicillof por desdoblar la elección bonaerense.