Domingo, 26 octubre 2025
26 de octubre de 2025
INCERTIDUMBRE

Grabois: “Si se gana por un voto, se gana”

El candidato de Fuerza Patria dijo que “hay que tener mucho coraje y entereza” si el resultado es adverso, pero que, digan lo que digan las urnas, es necesario ir a “una Argentina más humana”.

A minutos de la difusión de los primeros resultados oficiales de la elección legislativa, el tercer candidato de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, dijo que “si se gana por un voto, se gana y si se pierde por un voto, se pierde”, y que en cualquier caso hay que ir a “una Argentina más humana”.

“El jefe de campaña [de La Libertad Avanza (LLA)] es Donald Trump, el ministro de Economía se llama B essent. Estamos intervenidos por la JP Morgan. Y lo que todos los argentinos tenemos que buscar es que a partir de mañana nos acerquemos un poco a una Argentina más humana”, dijo Grabois.

El líder de Patria Grande dijo que, “si los resultados son adversos, hay que tener mucho coraje y entereza”, y que si son favorables, se requiere “humildad”.

“Si se gana por un voto, se gana, y si se pierde por un voto, se pierde. De todas maneras, ganemos por quince puntos o perdamos por quince puntos, lo que estoy diciendo se aplica igual. La Argentina está en una situación muy mala”, enfatizó Grabois.
 

