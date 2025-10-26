Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2025 INCERTIDUMBRE

Grabois: “Si se gana por un voto, se gana”

El candidato de Fuerza Patria dijo que “hay que tener mucho coraje y entereza” si el resultado es adverso, pero que, digan lo que digan las urnas, es necesario ir a “una Argentina más humana”.

