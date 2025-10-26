Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2025 PRELIMINARES

La Libertad Avanza se encamina a revertir la derrota en la Séptima Sección

Según datos extraoficiales, los libertarios superarían el 50% de los votos en esa región de la Provincia, a diez puntos de Fuerza Patria. En septiembre, el peronismo se impuso por seis puntos y se quedó los tres senadores provinciales.

Compartir