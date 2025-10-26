26 de octubre de 2025
PRELIMINARES
La Libertad Avanza se encamina a revertir la derrota en la Séptima Sección
Según datos extraoficiales, los libertarios superarían el 50% de los votos en esa región de la Provincia, a diez puntos de Fuerza Patria. En septiembre, el peronismo se impuso por seis puntos y se quedó los tres senadores provinciales.
La Libertad Avanza se estaría encaminando hacia un resonante triunfo en la Séptima Sección electoral, con la boleta encabezada por Diego Santilli, con amplios triunfos en algunos distritos de la región.
Según los primeros datos a los que accedió el portal Séptima Sección, la cantidad de votos que conseguiría el sector violeta superaría el 50% y el triunfo frente a Fuerza Patria es por alrededor de 10 puntos.
Cabe señalar que en la sección la participación superó el 63 por ciento, unos puntos más que en los comicios provinciales del pasado 7 de septiembre cuando los ciudadanos eligieron concejales y senadores provinciales.
Entonces, el peronismo obtuvo el 38,27% de los votos contra el 32,94 por ciento de los libertarios, quedándose con los tres senadores provinciales que se pusieron en disputa en las provinciales y locales.
Luego del reemplazo de José Luis Espert por el "Colo" Santilli como cabeza de lista, el postulante surgido del PRO convocó a viejos referentes de su entorno como el ex intendente de Olavarría, Ezequiel Galli.