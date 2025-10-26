Perlitas, olvidos y frustraciones en la jornada electoral
El día de votación fue pródigo en momentos pintorescos y también en episodios tensos para algunas figuras en el momento de votar.
Compartir
Como suele suceder, la jornada electoral en la que los argentinos fuimos a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales registró varios momentos curiosos y hasta pintorescos, además de episodios que daban cuenta de tensiones y disconformidades en la sociedad a la hora del voto de algunas figuras.
Entre las incidencias pintorescas se encuentran las vividas por dos personajes que fueron a votar disfrazados de populares personajes de ficción. Una de cal y una de arena: al enmascarado Hombre Araña, en Santa Fe, lo dejaron votar, pero en El Palomar no le autorizaron el sufragio al “Joker argentino” por tener el rostro cubierto de pintura.
La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, no pudo votar porque llevó una copia desactualizada de su Documento Nacional de Identidad (DNI). “No sé qué pasa. Andan como más reglamentarios”, le dijo a la prensa mientras se retiraba de la escuela adonde había ido a ejercer el sufragio.
Eran pocos minutos después de las 16, así que, de todas maneras, había tiempo para Pagano de volver a la escuela con el documento correcto.
“Por supuesto que vuelvo. ¡Mirá si me la voy a perder! Estoy chocha de venir a votar. Para mí es una celebración”, aclaró.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional y primera candidata a senadora de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sufrió un percance autoinfligido, cuando, tras recoger la boleta, ir detrás del biombo y hacer (presuntamente) las marcas correspondientes en las dos categorías en juego en la Ciudad, salió de detrás de la pantalla y se dirigió a la urna exhibiendo con una sonrisa orgullosa la papeleta... mal doblada.
La votación de varias figuras prominentes del gobierno de Javier Milei se dio con incidentes incómodos.
La ministra Bullrich tuvo que sufragar en una escuela en la que Fabián Grillo, padre de Pablo, el fotógrafo gravemente herido por un gendarme cuando cubría una marcha de jubilados, montó una protesta con una gran pancarta. “Siempre hizo daño. No tiene historial, tiene prontuario”, dijo Grillo de Bullrich.
Por su parte, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente de la Nación, Javier Milei, quiso saludar a una fiscal que se negó a estrecharle la mano. El desaire quedó registrado en video, ya que el momento del sufragio de la funcionaria, pieza clave del gobierno, era seguido por medios televisivos.
Algo parecido le había ocurrido al propio Presidente, en mayo, cuando votó en las elecciones legislativas porteñas, en las que el vocero presidencial, Manuel Adorni, logró la victoria por sobre la lista peronista que encabezaba Leandro Santoro. El fiscal de esa agrupación le negó el saludo y le dejó la mano colgando en el aire.
A propósito de Adorni, hoy el vocero y legislador electo intentaba responder preguntas de la prensa en el patio de la escuela adonde había ido a ejercer el voto, pero se le hizo difícil porque un vecino se dedicaba a insultarlo de viva voz. “No me puedo concentrar”, se disculpó Adorni con una risa nerviosa. Luego desistió y echó a andar, explicando: “No se puede hablar”. Después sí respondió preguntas de los periodistas.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también tuvo que soportar que, mientras hablaba con la prensa en su lugar de votación, alguien le gritara “chorro, chorro”. “Tres veces nos cagaste, chorro”, dijo el hombre, cuya identidad no trascendió.