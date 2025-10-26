Apps
Domingo, 26 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
26 de octubre de 2025
RESULTADOS

Elecciones sin inconvenientes: el Gobierno confirmó que a las 21 se conocerán los primeros datos

Autoridades nacionales calificaron la elección como “moderna, ágil y transparente” y celebraron la implementación exitosa de la Boleta Única de Papel.

Elecciones sin inconvenientes: el Gobierno confirmó que a las 21 se conocerán los primeros datos
Compartir

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, calificó como “un éxito de la democracia argentina” la jornada electoral de medio término, tras el cierre de los comicios en todo el país. Destacó que la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) se desarrolló “sin inconvenientes, con agilidad y transparencia”, y agradeció a las Fuerzas Armadas, de Seguridad, la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino por su labor durante el proceso.

Catalán subrayó que no se registraron incidentes en ninguna etapa de la votación y que los ciudadanos “votaron de forma sencilla y rápida”. “En mi caso tardé 25 segundos en votar, y todos los que consultamos destacaron la facilidad del sistema. Estamos muy conformes con cómo se desarrolló esta elección”, afirmó durante una conferencia de prensa desde el Ministerio del Interior.

El funcionario explicó que el operativo electoral involucró más de 17.500 establecimientos de votación y 109.000 mesas habilitadas en todo el territorio nacional. También precisó que la transmisión electrónica de los certificados alcanzó entre el 97% y el 98%, mientras que el resto se realiza por vía física en zonas de difícil acceso.

Catalán resaltó que la adopción de la boleta única representa “una deuda histórica saldada con los ciudadanos”, al ser una demanda que “llevaba décadas” en discusión dentro del sistema político. “Este cambio dota de mayor igualdad democrática a todas las fuerzas políticas”, aseguró.

Finalmente, el ministro anunció que el equipo de la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino continúa trabajando en la recepción de telegramas y que los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas, con datos parciales actualizados a lo largo de la noche.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ELECCIONES 2025
Andrés Sosa

El peronismo espera confiado en La Plata los resultados con Kicillof, Massa y Máximo

El búnker de Fuerza Patria ya aloja a la militancia que se congrega a las afueras mientras llegan los dirigentes al hotel. El kicllofismo, massismo y camporismo se hacen sentir en una jornada clave para el Gobierno provincial y nacional.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Elecciones: cuántos fiscales podrán tener los partidos en cada mesa de votación

Hasta el tanque le dijo basta: Milei votó pero en el camino tuvo que parar a cargar nafta

Cerradas las urnas, cómo es el paso a paso para el conteo de votos con la BUP

Massa: “El primer resultado que hay que mirar es la Provincia de Buenos Aires”

Con total normalidad pero con una baja asistencia, votó el 66% del padrón

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET