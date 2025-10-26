26 de octubre de 2025
RESULTADOS
Elecciones sin inconvenientes: el Gobierno confirmó que a las 21 se conocerán los primeros datos
Autoridades nacionales calificaron la elección como “moderna, ágil y transparente” y celebraron la implementación exitosa de la Boleta Única de Papel.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, calificó como “un éxito de la democracia argentina” la jornada electoral de medio término, tras el cierre de los comicios en todo el país. Destacó que la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) se desarrolló “sin inconvenientes, con agilidad y transparencia”, y agradeció a las Fuerzas Armadas, de Seguridad, la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino por su labor durante el proceso.
Catalán subrayó que no se registraron incidentes en ninguna etapa de la votación y que los ciudadanos “votaron de forma sencilla y rápida”. “En mi caso tardé 25 segundos en votar, y todos los que consultamos destacaron la facilidad del sistema. Estamos muy conformes con cómo se desarrolló esta elección”, afirmó durante una conferencia de prensa desde el Ministerio del Interior.
El funcionario explicó que el operativo electoral involucró más de 17.500 establecimientos de votación y 109.000 mesas habilitadas en todo el territorio nacional. También precisó que la transmisión electrónica de los certificados alcanzó entre el 97% y el 98%, mientras que el resto se realiza por vía física en zonas de difícil acceso.
Catalán resaltó que la adopción de la boleta única representa “una deuda histórica saldada con los ciudadanos”, al ser una demanda que “llevaba décadas” en discusión dentro del sistema político. “Este cambio dota de mayor igualdad democrática a todas las fuerzas políticas”, aseguró.
Finalmente, el ministro anunció que el equipo de la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino continúa trabajando en la recepción de telegramas y que los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas, con datos parciales actualizados a lo largo de la noche.