Elecciones sin inconvenientes: el Gobierno confirmó que a las 21 se conocerán los primeros datos

Autoridades nacionales calificaron la elección como “moderna, ágil y transparente” y celebraron la implementación exitosa de la Boleta Única de Papel.

