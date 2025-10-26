Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Cerraron los comicios: baja participación y fuerte polarización en todo el país

Los argentinos votaron en unos comicios clave para el gobierno de Javier Milei. Debutó la Boleta Única de Papel y Buenos Aires fue escenario de una elección marcada por la calma y la disputa entre libertarios y peronistas. Votó el 66% del padrón electoral

Compartir