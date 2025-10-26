El peronismo espera confiado en La Plata los resultados con Kicillof, Massa y Máximo

El peronismo de la provincia de Buenos Aires enfrenta un nuevo test electoral con el objetivo de derrotar a La Libertad Avanza. De esta manera, Fuerza Patria espera un triunfo pero mantienen cautela a la espera de los resultados oficiales.



El hotel Gran Brizo emplazado en pleno centro de la capital bonaerense es el lugar en el que se encuentra toda la dirigencia del oficialismo. Además de la presencia de Axel Kicillof, también estarán tanto Sergio Massa como Máximo Kirchner, según contaron fuentes oficiales a La Tecla.



“Estamos con buenas expectativas”, expresaron desde el entorno del Gobernador sobre la elección a diputados nacionales. Asimismo, indicaron que la jornada se llevó a cabo con “todo en orden” y reiteraron que permanecen “expectantes, pero tranquilos”.



A las afueras del hotel, sobre la calle 51, se dispuso un escenario en el que se congregará la militancia de los distintos sectores de la coalición. En ese sentido, en el escenario se prevé que estén Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Jorge Taiana con la idea de que cada uno tome la palabra de cara a los presentes.



Mientras tanto, habrá voceros de Fuerza Patria que salgan a hablar en tres oportunidades distintas desde las 18.30 con la intención de repasar el estado de situación. Se trata de un esquema similar al dispuesto el domingo 7 de septiembre con la participación de ministros, legisladores, intendentes y dirigentes en general.



En la mañana, Kicillof votó en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de la ciudad de La Plata. Allí expresó: “Estamos contentos porque hoy estamos votando en la Argentina qué es lo que va a pasar en nuestro país: es una jornada muy importante, en la que todos tenemos la posibilidad de expresarnos y decidir en medio de un contexto muy complejo para la realidad cotidiana de la mayoría”.



Por su parte, Máximo, que lo hizo en Tolosa, manifestó que “los argentinos compran dólares y Estados Unidos pesos”, agregó y señaló que “eso no funcionó jamás”. A su vez, pidió poner un freno a las “situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino”. También expresó críticas al ministro de economía, Luis Caputo, y lanzó: “Esto no funcionó sino no se hubiera tirado sobre el secretario del Tesoro de Estados Unidos”.



En tanto, Massa, emitió su votó en Tigre y destacó que el país atraviesa una elección clave, la primera desde la segunda vuelta presidencial, que definirá la composición del Congreso y marcará el rumbo de los próximos años: “Estamos ante una elección crucial. El gobierno pone en juego ese 55% de apoyo que decía respaldar sus decisiones. Y nosotros, como oposición, ponemos en juego la capacidad de representar a todos aquellos sectores que no comparten el camino elegido por el oficialismo”.



Durante la tarde, luego de sufragar, Jorge Taiana fue a visitar a Cristina Fernández en el lugar donde se encuentra detenida. El candidato a diputado nacional mantuvo un encuentro con la expresidenta para luego partir hacia La Plata a esperar los resultados. “En las elecciones nacionales hay más participación que en las elecciones provinciales; así que esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo. El sistema de la BUP quizás cree ciertas dificultades, pero hemos trabajado mucho en explicarlo. Esperemos que la gente pueda expresar su elección con facilidad”, sostuvo.