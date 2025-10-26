26 de octubre de 2025
Máximo Kirchner: “A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga como votar”
“A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga como votar en el nuestro”. Así lo dijo el presidente del PJ bonaerense a la prensa luego de emitir su voto en La Plata. “Los argentinos compran dólares y Estados Unidos pesos”, agregó y señaló que “eso no funcionó jamás”. Pidió poner un freno a las “situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino” y que se pongan en valor los recursos naturales. Críticas al ministro de economía, “esto no funcionó sino no se hubiera tirado sobre el secretario del Tesoro de Estados Unidos”.
Sobre las declaraciones del Trump en relación a las elecciones en Argentina: “Creo que a nadie le cae bien que un presidente de otro país diga como tenemos que votar en el nuestro. Son principios básicos por eso hoy más allá de las posturas que tengamos todos los espacios políticos más allá de reconocer la imperfección que tenemos todos los dirigentes muchas veces en las tareas que tenemos que llevar adelante también tenemos que recuperar la autoestima un poco”.
“Un país no se termina nunca. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro país. Hoy quiero que esté eso. Y después podemos discutir todo adentro, pero no puede ser que un señor, digamos, de otro país, le diga a la Argentina que se está muriendo, y que si no se hace lo que quiere él que es votar a determinado espacio político nuestro país se muere. Nuestro país es soberano, es libre y no puede dejar someterse a esta humillación nacional, pertenezcas a la fuerza política que pertenezcas.”
Para Kirchner, “más allá de las diferencias o estridencias que a veces alcanzan esas diferencias tenemos que tratar de entender que vivimos en el mismo país, que tenemos las misma bandera, que tenemos intereses comunes a pesar de que quieren hacernos creer que no los tengamos… y a partir de ahí tener una discusión más dura porque lo que uno está viendo es extraño. Que el Tesoro compre pesos y los argentinos compren dólares eso no puede terminar bien jamás. Esto no funciono jamás en nuestro país jamás.”
Con relación al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, Máximo señaló que el funcionario norteamericano “agrede a una fuerza política en particular, no voy a decir el nombre porque todavía se está desarrollando el acto electoral”.
“Pasó mucho tiempo desde cuando Anne Krueger nos decía a los argentinos que teníamos que hacer, como hace hoy Kristalina Gueorguieva o como otro Secretario del Tesoro estadounidense Paul O'Neill que en el 2000-2001 se preguntaba y decía que los gasistas y plomeros norteamericanos querían saber en qué gastábamos la plata los argentinos y argentinas.”
“Otra vez tenemos un secretario del tesoro, ahora Bessent, que agrede a una fuerza política en particular (no voy a decir el nombre porque todavía se esta desarrollando el acto electoral). Creo que tenemos que lograr entre todos y todas, más allá de las diferencias, poder mirarnos a la cara y debatir, discutir y entender que somos parte de un país y que no podemos ser colonia de ningún otro país.”
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, votó este domingo y aseguró que, como en cada elección, estará “monitoreando que todo discurra con tranquilidad”.
“Seguramente estaré pasando por el CATE, el Centro de Atención de Emergencias, donde está montada nuestra base operativa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. También pasaré después de que vote el gobernador. Todo con mucha tranquilidad, y después a esperar los resultados por la tarde”, indicó el funcionario.
Consultado sobre el horario en que podrían conocerse los primeros resultados, Bianco recordó que “por ley está previsto que sea después de las 21. Son resultados que va a presentar el Gobierno nacional, que es quien tiene a cargo la elección”.
Respecto a la implementación de la Boleta Única de Papel, señaló que hasta el momento “no hubo inconvenientes significativos”. “Por ahora no, tal vez alguna cuestión puntual de alguna persona que no entiende cómo doblarla. Nosotros ya nos hemos referido al tema largo y tendido: desde la provincia colaboramos con capacitaciones, tutoriales y apoyo a nuestros fiscales. Esperamos que todo transcurra con normalidad”, afirmó.
Al ser consultado por la situación del gobernador Axel Kicillof, Bianco comentó: “Todavía no lo vi, pero en un ratito estará por acá. Ayer hablé con él por teléfono, estaba tranquilo. Me preguntó cómo venía todo y le comenté las modificaciones de último momento que hubo que hacer en algunas escuelas por los anegamientos en el interior de la provincia”.
Finalmente, el ministro confirmó que los inconvenientes por la lluvia fueron resueltos. “Hubo que cambiar algunos establecimientos porque los caminos rurales no estaban en condiciones para llevar las urnas, pero ya está todo solucionado”, concluyó.