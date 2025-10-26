Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Máximo Kirchner: “A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga como votar”

“A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga como votar en el nuestro”. Así lo dijo el presidente del PJ bonaerense a la prensa luego de emitir su voto en La Plata. Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, votó este domingo y aseguró que, como en cada elección, estará “monitoreando que todo discurra con tranquilidad”.

