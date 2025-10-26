Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

“Tienen mi telefono, úsenlo”: Kicillof criticó la BUP y convocó al Gobierno a dialogar

El gobernador bonaerense destacó la normalidad de los comicios y llamó a “votar con el corazón”. Cuestionó el nuevo sistema de votación, pidió coordinar políticas con Nación y advirtió sobre el impacto de la reforma laboral.

Compartir