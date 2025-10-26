Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2025 INSOLITO

Hasta el tanque le dijo basta: Milei se quedó sin nafta camino a votar y tuvo que parar a cargar

La jornada electoral dejó una postal inesperada y con un toque de ironía. El presidente Javier Milei, camino a emitir su voto, se quedó sin nafta y tuvo que detener su vehículo en una estación de servicio YPF, la empresa estatal que tantas veces cuestionó.

