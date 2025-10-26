26 de octubre de 2025
INSOLITO
Hasta el tanque le dijo basta: Milei se quedó sin nafta camino a votar y tuvo que parar a cargar
La jornada electoral dejó una postal inesperada y con un toque de ironía. El presidente Javier Milei, camino a emitir su voto, se quedó sin nafta y tuvo que detener su vehículo en una estación de servicio YPF, la empresa estatal que tantas veces cuestionó.
El episodio ocurrió durante la mañana, cuando el auto en el que se trasladaba el mandatario se detuvo a mitad de camino rumbo a la escuela donde debía votar. Sin margen para esperar asistencia, Milei y su equipo optaron por la salida más práctica: cargar combustible en la estación más cercana.
La escena no tardó en hacerse viral. Entre fotos y videos que circularon en redes, los usuarios no dejaron pasar la coincidencia: “Ni el tanque aguanta el ajuste”, ironizó un internauta, mientras otros destacaron la paradoja de que el Presidente libertario recurriera justamente a una empresa que aún permanece bajo control estatal.
Con una sonrisa incómoda y rodeado de curiosos que aprovecharon para saludarlo, Milei esperó a que el tanque volviera a llenarse antes de retomar su camino. Finalmente llegó al establecimiento donde lo aguardaban los medios y los fiscales, algo demorado, pero con combustible suficiente para completar el trayecto electoral.
Un traspié menor que, en medio de una jornada cargada de expectativa política, ofreció una postal inesperada: el Presidente que promueve la privatización del Estado, repostando en la estación más estatal de todas.