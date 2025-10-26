Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2025 SEGUNDA BATALLA

Kicillof busca consolidación, Milei la revancha: el duelo por el presente y futuro político

Kicillof apuesta a consolidar su figura como jefe opositor y Milei busca validar su modelo frente al bastión peronista. De los resultados dependerán cambios de gabinete, estrategias y futuros liderazgos.

