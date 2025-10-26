Volver | La Tecla Nacionales 26 de octubre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Neuquén: asaltaron a un diputado y candidato libertario

Se trata de Pablo Cervi, postulante al senado por LLA en esa provincia. El hecho ocurrió la noche del sábado en el quincho de la casa de su madre. De acuerdo a las primeras informaciones se trató de un hecho fortuito y no vinculado a su actividad política ni al proceso electoral

