Domingo, 26 octubre 2025
26 de octubre de 2025
Neuquén: asaltaron a un diputado y candidato libertario

Se trata de Pablo Cervi, postulante al senado por LLA en esa provincia. El hecho ocurrió la noche del sábado en el quincho de la casa de su madre. De acuerdo a las primeras informaciones se trató de un hecho fortuito y no vinculado a su actividad política ni al proceso electoral

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, fue asaltado y golpeado en una locación utilizada como quincho, propiedad de su madre, ubicada en la ciudad de Neuquén, durante la noche del sábado.

Según informaron fuentes oficiales, los delincuentes ingresaron por error al lugar. No se registraron daños personales y, si bien se sustrajeron algunos artículos de menor cuantía, los intrusos se retiraron rápidamente al advertir la confusión.

La Policía del Neuquén actuó de inmediato, tras ser alertada del hecho, y actualmente lleva adelante las tareas investigativas para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ingreso.

De acuerdo con las primeras informaciones, se trató de un hecho fortuito, sin relación alguna con la actividad política del legislador ni con el proceso electoral. Cervi y su familia se encuentran en buen estado.
 

