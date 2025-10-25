Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de octubre de 2025 CLIMA ELECTORAL

¿DNI y paragüas?: cómo estará el tiempo en la Provincia este domingo de elecciones

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada y sin lluvias en la provincia de Buenos Aires. En la mayoría de las ciudades predominará el sol, con temperaturas entre 18 y 24 grados. El detalle de las principales ciudades

