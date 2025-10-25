Apps
CLIMA ELECTORAL

¿DNI y paragüas?: cómo estará el tiempo en la Provincia este domingo de elecciones

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada y sin lluvias en la provincia de Buenos Aires. En la mayoría de las ciudades predominará el sol, con temperaturas entre 18 y 24 grados. El detalle de las principales ciudades

A horas de un nuevo turno electoral, el pronóstico anticipa una jornada con buen tiempo y sin lluvias. El domingo se presentará mayormente soleado y templado, ideal para votar sin paraguas, aunque con algo de abrigo en las primeras horas del día.

La Plata
El día comenzará fresco y despejado, con una temperatura máxima de 22°C y mínima cercana a los 8°C. Habrá 0% de probabilidad de lluvias, viento leve del noreste a 16 km/h y humedad del 56%. Se espera un clima mayormente soleado durante toda la jornada.

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
Los votantes del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires tendrán un domingo soleado y agradable, con una máxima de 22°C, sin lluvias y humedad moderada del 52%. Los vientos serán suaves, alrededor de los 11 km/h, por lo que se espera un clima ideal para salir a votar.

San Nicolás
El norte bonaerense disfrutará de una jornada plenamente soleada, con 23°C de máxima, 0% de probabilidades de precipitaciones y humedad del 51%. Los vientos suaves, de unos 10 km/h, harán que el clima sea cálido y estable.

Mar del Plata
En la costa atlántica el cielo estará nublado, con una máxima de 18°C y una probabilidad de lluvias del 20%, aunque se trataría de lloviznas aisladas. La humedad alcanzará el 62% y los vientos del este soplarán a 32 km/h, lo que aportará una sensación más fresca.

Bahía Blanca
El sur de la provincia vivirá un domingo nublado pero agradable, con 16°C de máxima, 10% de probabilidad de lluvias y humedad del 52%. El viento moderado, de 23 km/h, mantendrá el ambiente fresco pero estable.

Junín
Será una de las zonas con mejor clima: cielo despejado, 24°C de máxima, sin lluvias y humedad baja del 46%. El viento soplará a unos 16 km/h, por lo que se espera una jornada cálida y tranquila para ir a votar.

Olavarría
Los vecinos de Olavarría tendrán un domingo nublado, con una temperatura máxima de 18°C, 10% de probabilidad de lluvias y viento de 24 km/h. La humedad rondará el 58%, generando una sensación térmica algo más baja.

Zárate
Domingo soleado, con una máxima de 22°C, sin lluvias, humedad del 54% y vientos leves de 11 km/h. El tiempo acompañará a los votantes desde la mañana hasta el cierre de los comicios.

En síntesis, la provincia de Buenos Aires disfrutará de un domingo electoral templado, mayormente seco y sin precipitaciones significativas. Una jornada perfecta para acercarse a las urnas con DNI, buena predisposición y sin necesidad de paraguas.

