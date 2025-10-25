Volver | La Tecla Nacionales 25 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Cómo consultar el padrón y votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones del 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón en padron.gob.ar, disponible desde el 16 de septiembre. Los votantes podrán conocer su lugar de votación por Internet, teléfono o a través de la app Mi Argentina. En estos comicios debutará la Boleta Única de Papel, que reúne a todos los candidatos en una sola hoja y busca simplificar el proceso electoral.

Compartir