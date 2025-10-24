Encuentro clave de Milei y Caputo con el mandamás de JP Morgan
El ministro se reunió esta mañana con Jamie Dimon, CEO global del poderoso banco, que vino a Buenos Aires. Esta noche el banquero cenará con el Presidente. Busca garantías para avanzar en un préstamo a la Argentina.
El líder del poderoso banco JP Morgan, el más grande de los Estados Unidos, mantendrá hoy un encuentro clave con el presidente de la Nación, Javier Milei, con quien compartirá una cena.
Se trata de Jamie Dimon, quien ya se reunió por la mañana con el ministro de Economía, Luis Caputo, en momentos en que la Argentina busca un préstamo para pagar vencimientos de deuda, con garantía del presidente estadounidense, Donald Trump. Pero el JP Morgan, que se aliaría a otros cinco bancos para conceder el préstamo, también busca garantías, por parte de nuestro país.
Dimon vino a Buenos Aires para negociar con el gobierno argentino las condiciones del crédito, que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, y se sumaría a los sucesivos auxilios que la Argentina recibió por parte, entre otras cosas, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro estadounidense, que viene interviniendo en el mercado local para mantener a raya la cotización del dólar.
El CEO global del Morgan concurrió ayer a una gala en el Teatro Colón, junto al expresidente argentino Mauricio Macri y a empresarios y exfuncionarios de Brasil, Chile, los Estados Unidos y el Reino Unido. Hoy cerrará su visita cenando con Milei.
La relación del gobierno libertario con el JP Morgan es estrecha porque varios altos funcionarios trabajaron en ese banco en el pasado.
Sin embargo, Dimon exige que la Argentina ofrezca garantías para recibir el dinero. No se sabe exactamente qué pedirá, en línea con las exigencias del gobierno de Trump, quien afirmó públicamente que el apoyo a nuestro país está supeditado a que el oficialismo gane las elecciones de pasado mañana.