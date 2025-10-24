Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2025 HOY

Encuentro clave de Milei y Caputo con el mandamás de JP Morgan

El ministro se reunió esta mañana con Jamie Dimon, CEO global del poderoso banco, que vino a Buenos Aires. Esta noche el banquero cenará con el Presidente. Busca garantías para avanzar en un préstamo a la Argentina.

