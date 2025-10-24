Apps
Viernes, 24 octubre 2025
24 de octubre de 2025
PORQUE PAGÓ

Lázaro Báez zafó de una causa por retención de aportes

La Corte ratificó la absolución del empresario al confirmar la validez de un mecanismo por el cual la causa se extingue si el acusado para todo lo que debía.

El empresario santacruceño Lázaro Báez, condenado junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad” y acusado en otro expediente también relacionado con la familia Kirchner, logró zafar definitivamente de una acusación por retención de aportes previsionales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó a Báez libre de culpa y cargo al admitir la “excusa absolutoria” que había determinado su sobreseimiento en primera instancia.

Se trata de un mecanismo por el cual, si el contribuyente acusado cancela la deuda tributaria en forma total y espontánea, la acción penal se extingue. Esa provisión fue considerada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 1, que en marzo de 2020 sobreseyó al empresario.

La entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apeló el sobreseimiento de Báez, pero al año siguiente la Cámara en lo Penal Económico le dio la razón al tribunal de primera instancia, y la Cámara Federal falló en el mismo sentido, por lo que el caso llegó a la Corte.

Ahora, el máximo tribunal sostuvo que la “excusa absolutoria” se aplica en este caso, y por lo tanto, Báez quedó definitivamente libre de cargos en esa causa.
 

