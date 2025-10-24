24 de octubre de 2025
DISPARÓ DURO
Reapareció Passaglia y apuntó a los “conceptos marquetineros pedorros” en campaña
El ex intendente de San Nicolás y diputado electo por Hechos explicó el por qué su especio no participó de las discusiones rumbo a octubre. Criticó la grieta y la falta de propuestas. “La gente no necesita que la convenzan, ya sabe lo que necesita”, sostuvo.
Luego de participar en las elecciones provinciales y locales con su espacio “Hechos”, el ex intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, rompió el silencio y explicó por qué no tuvo actividad en la campaña electoral que está finalizando.
Bajo el título “Fin de la campaña, otra oportunidad perdida. Se viene una nueva etapa”, el jefe comunal de la Segunda Sección aseguró: “Como habrán podido observar desde Hechos elegimos en esta campaña nacional mantenernos en silencio. No fue una decisión sencilla, la verdad que todo lo que sucedió en estas últimas semanas daba para hablar y mucho”.
En tal sentido, añadió que “observamos cómo una vez más la grieta conveniente de los políticos se fue comiendo y llevando por delante la campaña. Una campaña, para mí entender, casi sin novedades: políticos gritándose entre políticos, tirando conceptos marketineros pedorros y haciendo generalmente el ridículo”. “Por eso estoy convencido que, otra vez, fue una oportunidad perdida. Para la gente por supuesto. Que no pudo escuchar ninguna propuesta y que nuevamente se encamina a elegir entre “lo menos peor”, comentó.
Más adelante consideró: “Siento y valoro cada vez más lo que pudimos hacer desde Hechos. Romper esa polarización en un contexto de grieta permanente no es sencillo. Nosotros pudimos hacerlo porque tenemos una receta clara: mostrar lo que hicimos y asegurar resultados de gestión.
“No tengan dudas que vamos a seguir por ese camino. Salga como salga este domingo la elección, se viene una nueva etapa en la Provincia y en la Argentina. Que va a pensar en la gente, pero no en convencerlos de algo como todos los políticos quieren hacer siempre. Todo lo contrario. La gente no necesita que la convenzan, ya sabe lo que necesita. Llegará entonces el momento de que sean los políticos los que le demuestren a los vecinos qué gestión han hecho hasta acá y cómo la van a replicar. Basta de versos y espejitos de colores. Es por ahí”, finalizó el nicoleño, agregando la imagen de la pantera rosa, un sello distintivo de su espacio, que llevó los mismos colores de boleta el pasado 7 de septiembre.