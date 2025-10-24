La AJB se sumó a ATE y también reclamó reabrir paritarias

HACIA EL 26O
“Consideramos necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria ya que venimos de acordar en el mes de octubre y los estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”, señalaron en una nota enviada al ministerio de Trabajo provincial.
ATE solicitó la reapertura de la paritaria pic.twitter.com/8RiM1kWP8X— ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) October 22, 2025