Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2025 INTENSA BUSQUEDA

El ministro de Seguridad de Chubut aseguró que es poco probable encontrar a los jubilados desaparecidos con vida

Héctor Iturrioz señaló además que “el transcurso de los días y los rastrillajes nos dieron resultados infructuosos, entonces se empieza a tomar más fuerza la hipótesis del homicidio, un robo que salió mal”.

Compartir