24 de octubre de 2025
INTENSA BUSQUEDA
El ministro de Seguridad de Chubut aseguró que es poco probable encontrar a los jubilados desaparecidos con vida
Héctor Iturrioz señaló además que “el transcurso de los días y los rastrillajes nos dieron resultados infructuosos, entonces se empieza a tomar más fuerza la hipótesis del homicidio, un robo que salió mal”.
El descubrimiento de una llamada anónima que advirtió sobre un intento de robo sufrido por una pareja en la zona de Rocas Coloradas, en provincia de Chubut, modificó de manera sustancial el rumbo de la investigación por la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales.
“Sí, aparentemente un robo armado, una agresión armada, eso surge de un llamado a la línea 134, que es la línea de Nación”, explicó el funcionario en dialogo Fabian Domán, en Splendid AM 990.
Además, aclaró que “esta línea tiene como característica que está anonimizada la llamada y eso no va a variar, va a ser siempre anónima”.
Consultado sobre el área en la que se concentra la búsqueda, el ministro precisó: “El área en conflicto es Las Rocas Coloradas, desde Las Rocas Coloradas hasta Puerto Víceres, el lugar donde hemos estado trabajando”.
Hasta el momento, Gendarmería Nacional, policías, bomberos, prefectos y voluntarios rastrearon aproximadamente 40 kilómetros a la redonda sin encontrar indicios ni evidencias de que la pareja haya transitado por la zona o sufrido un accidente allí.
La falta de resultados en los operativos previos refuerza la necesidad de explorar nuevas hipótesis y áreas de búsqueda. A pesar de que esta semana los investigadores parecían haber dado con los primeros rastros de la pareja, esa línea investigativa se cayó el pasado jueves