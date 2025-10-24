Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Rige la veda electoral en todo el territorio argentino: qué está prohibido hacer

Con todo listo para los comicios de este domingo 26 de octubre, desde este viernes a las 8 hay acciones que no se podrán llevar a cabo para garantizar el proceso electoral. Los detalles.

Compartir