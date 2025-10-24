Se comprobó que Lourdes Fernández estaba dopada y secuestrada en su departamento
Tras el video que se difundió en las redes sociales de la cantante, la policía detuvo a su ex pareja, Leonardo García Gómez en el departamento 3B.
Caos, preocupación y momentos de extrema tensión se vivieron en las últimas horas luego del arresto de la ex pareja de Lourdes, ex integrante de Bandana.
Según informó el portal de Laura Ubfal, Lourdes fue encontrada bajo los efectos de drogas que le habrían suministrado para mantenerla retenida. Fue atendida de urgencia por el SAME y trasladada en ambulancia al Hospital Fernández a las 22.37.
La alerta inicial la dio la madre de Lourdes, Mabel López, y más tarde se sumó la denuncia de Lissa Vera, compañera de la banda, en la Fiscalía de Género, lo que permitió activar la intervención de las autoridades.
El operativo policial permitió que Lourdes recibiera atención médica inmediata y que su ex pareja quedara a disposición de la justicia. La situación, que conmocionó a familiares, amigos y fanáticos de la cantante, deja en evidencia la gravedad de los casos de violencia de género y la importancia de la denuncia temprana.
La pareja ya había vivido antecedentes de violencia y ahora todo llegó a una situación límite. Vale recordar que hacía tres semanas la madre había perdido contacto con su hija y esa situación encendió las alarmas.
La primera foto de Leonardo García López detenido
El pasado jueves la fuerza porteña había visitado el departamento de García Gómez de cara a las denuncias para hallar a su pareja. El hombre mintió. Dijo que Lourdes no estaba allí.
Para cubrirse, no le permitió a la Policía registrar el lugar. Poco después, enfrentó a los móviles de televisión que aguardaban en la puerta para realizar una bizarra defensa.
Horas más tarde, la fuerza regresó con una orden del juez. Ya no había margen para mentiras: Lourdes estaba allí. García Gómez fue enviado a una celda y la cantante de Bandana, al hospital Fernández.