"ESTAMOS DESESPERADOS"

Tensión: trabajadores de una acería denuncian el cierre y toman la planta

Se trata de Acerías Berisso, que cerró, sin abonar sueldos y sin dar respuestas. Ante la amenaza de la empresa que les dijo que serían desalojados por la fuerza pública, desde la intendencia dieron garantías de que eso no sucederá.

