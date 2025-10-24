Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2025 ELECCIONES

Polarización asegurada y pelea por el tercer puesto: quiénes buscan romper el duelo entre libertarios y peronistas

Con 15 listas en carrera y el estreno de la boleta única de papel, las elecciones legislativas se presentan con un claro mano a mano entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. El resto de las fuerzas pelea por superar el 3% que les permitiría asegurarse un lugar.

