El PBI cayó en septiembre y se espera una profundización de la volatilidad cambiaria

La consultora Equilibra observó una contracción de la actividad económica del 1% mensual en septiembre y Analytica una del 0,3%. Ambas consultoras concluyeron que esos números redondearon una nueva baja en el tercer trimestre, lo que implicaría entrar oficialmente en recesión, si los números se verifican en la medición del Indec.

