Buenos Aires 23 de octubre de 2025

La Coalición Cívica cerró su campaña advirtiendo sobre “la trampa de la polarización”

El primer candidato, Juan Manuel López, y otros dirigentes del espacio y de la UCR realizaron un acto en el Comité radical local, donde prometieron “sostener la gobernabilidad y ponerle límites al Presidente”.

