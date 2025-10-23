Apps
EN BUSCA DEL VOTO

La Coalición Cívica cerró su campaña advirtiendo sobre “la trampa de la polarización”

El primer candidato, Juan Manuel López, y otros dirigentes del espacio y de la UCR realizaron un acto en el Comité radical local, donde prometieron “sostener la gobernabilidad y ponerle límites al Presidente”.

El primer candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López, cerró esta noche su campaña junto a intendentes y dirigentes del radicalismo y la CC bonaerense en el comité de la UCR de Magdalena, con un acto en el que apuntó contra “la trampa de la polarización”.

“Le pido a la sociedad dos cosas: que vaya a votar y que no caiga en la trampa de la polarización. Nosotros podemos aportar rigurosidad y seriedad al Congreso que hoy está degradado”, aseguró López, y se comprometió a “sostener la gobernabilidad y ponerle límites al presidente [Javier] Milei cuando se pase de la raya”.

“Vamos a garantizar la estabilidad institucional, a defender a los jubilados, a las personas con discapacidad y al hospital Garrahan. Vamos a denunciar la corrupción, venga de donde venga y también vamos a trabajar en las reformas estructurales que necesita la Argentina”, aseveró López.

También advirtió: “El Presidente a veces se pone al margen de la ley. Tiene que entender que es un servidor público que debe cumplir la Constitución”.

“El país necesita que seamos serios y rigurosos; yo intento serlo en un lugar que muchas veces me avergüenza. Ese será mi propósito en estas elecciones y en el Congreso que viene”, planteó López, y añadió que “el domingo la elección es legislativa. No se elige presidente; se eligen diputados en un Congreso muy degradado por Fuerza Patria y La Libertad Avanza”.

En tanto, el intendente de Magdalena y candidato a diputado nacional, Lisandro Hourcade, dijo que “es una elección donde se define qué Argentina queremos para los próximos años: si seguimos encerrados en el ‘vamos por todo’ del kirchnerismo o en el ‘todo o nada’ de Milei. Cada vez que fueron por todo o nos hicieron elegir entre todo o nada, los argentinos nos quedamos sin nada”.

“Los intendentes tenemos que ponernos al frente de un problema que afecta directamente a nuestros vecinos: la falta de empleo. Por eso insistimos tanto en que haya reglas claras, un Estado con transparencia y planificación, y políticas que acompañen la inversión y el crecimiento de nuestras ciudades”, subrayó Hourcade.

El intendente remarcó: “Hay que tener un rumbo claro para que las empresas privadas y el Estado vayan de la mano, cumpliendo con las obras de conectividad, mejorando los servicios públicos y generando las condiciones necesarias para que vuelva a reactivarse la economía”.

Durante el acto, la segunda candidata a diputada nacional, la radical Elsa Llenderrozas, también pidió “romper con la trampa de la polarización” y puntualizó que “esta elección legislativa es una oportunidad de llevar otras voces al Congreso con un fuerte compromiso social, que respalda a la educación y salud pública y respeta las instituciones”.

Del cierre de la campaña bonaerense de la CC participaron los integrantes de la lista de candidatos a diputados nacionales Maricel Etchecoin, Matías Yofe, Toty Flores y Victoria Borrego. Por la Coalición Cívica asistieron los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto; los diputados provinciales Romina Braga y Luciano Bugallo; los ex diputados nacionales Mariana Stilman y Fernando Sánchez, y el auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Juan Calandri. Por el radicalismo, fueron el intendente de Rojas y candidato a diputado nacional Román Bouvier; el titular del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense, Miguel Fernández; el ex vicegobernador Daniel Salvador; el diputado provincial Valentín Miranda, el ex legislador nacional Sebastián Salvador y el ex intendente de Brandsen Daniel Cappelletti, entre otros.
 

