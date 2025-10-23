Volver | La Tecla Nacionales 23 de octubre de 2025 ENTREVISTA

Federico González: “La derrota del gobierno está cantada”

En diálogo con “Desconfiados”, el analista político vaticinó que el oficialismo va a perder las elecciones del domingo por un margen aun más amplio que el de los comicios provinciales del 7 de septiembre, pero que Milei va a tratar de negar o relativizar la debacle.

